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Максименко: турецкий клуб делал предложение, но об уходе из «Спартака» не думал

Максименко: турецкий клуб делал предложение, но об уходе из «Спартака» не думал
Футбол / РПЛ 0

Голкипер «Спартака» Александр Максименко сообщил, что получал предложение от одного из турецких клубов.

«Об уходе не думал, а вот предложение от турецкого клуба было. Но называть этот клуб я не хочу, ведь не считаю себя готовым вратарём, который сейчас может просто так уходить и оставлять команду. Я принял осознанное решение остаться в московском „Спартаке“», — приводит слова Максименко официальный «твиттер» фан-клуба «Спартака» Adelphia Baku.

Максименко является воспитанником академий «Спартака». За основной состав он дебютировал 25 октября 2017 года в игре 1/8 финала Кубка России против «Спартака» из Нальчика (5:2). В текущем сезоне на клубном уровне 21-летний голкипер сыграл 12 матчей и пропустил 14 мячей.

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