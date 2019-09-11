Максименко: турецкий клуб делал предложение, но об уходе из «Спартака» не думал

Голкипер «Спартака» Александр Максименко сообщил, что получал предложение от одного из турецких клубов.

«Об уходе не думал, а вот предложение от турецкого клуба было. Но называть этот клуб я не хочу, ведь не считаю себя готовым вратарём, который сейчас может просто так уходить и оставлять команду. Я принял осознанное решение остаться в московском „Спартаке“», — приводит слова Максименко официальный «твиттер» фан-клуба «Спартака» Adelphia Baku.

Максименко является воспитанником академий «Спартака». За основной состав он дебютировал 25 октября 2017 года в игре 1/8 финала Кубка России против «Спартака» из Нальчика (5:2). В текущем сезоне на клубном уровне 21-летний голкипер сыграл 12 матчей и пропустил 14 мячей.