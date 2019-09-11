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Левандовски: моя мечта — уйти из «Баварии» так, как это сделали Роббен и Рибери

Левандовски: моя мечта — уйти из «Баварии» так, как это сделали Роббен и Рибери
Футбол / Германия 0

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал уход из мюнхенской команды полузащитников Арьена Роббена и Франка Рибери.

«Конечно, моя мечта — уйти из клуба так, как это сделали мои товарищи. Я ещё не планирую покидать „Баварию“, но, честно говоря, я практически заплакал, когда мы прощались с Роббеном и Рибери. Это был трогательный момент не только для них, но и для всей команды. Вот так попрощаться с клубом — это нечто особенное», — приводит слова Левандовского Sport1.

Напомним, в августе текущего года Левандовски продлил контракт с «Баварией». до 30 июня 2023 года. Левандовски перешёл в «Баварию» летом 2014 года на правах свободного агента. Ранее поляк защищал цвета дортмундской «Боруссии».

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