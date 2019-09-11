Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера вернулся в Москву.

Ожидается, что в столице России 55-летний специалист посетит торжественную церемонию награждения международной премией Football Heroes Awards, которая состоится в столице России в четверг, 12 сентября.

Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» в период с 2016 по 2018 год. Под его руководством московский клуб в первом же сезоне стал чемпионом России, завоевав золотые медали впервые после 16-летнего перерыва, а в следующем сезоне выиграл Суперкубок России. 22 октября 2018 года итальянец был отправлен в отставку.

В данный момент итальянский специалист является безработным.

После 8 туров «Спартак» в турнирной таблице Премьер-Лиги занимает 6-е место, имея в активе 14 очков.