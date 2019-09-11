Каррера вернулся в Москву
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера вернулся в Москву.
Ожидается, что в столице России 55-летний специалист посетит торжественную церемонию награждения международной премией Football Heroes Awards, которая состоится в столице России в четверг, 12 сентября.
Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» в период с 2016 по 2018 год. Под его руководством московский клуб в первом же сезоне стал чемпионом России, завоевав золотые медали впервые после 16-летнего перерыва, а в следующем сезоне выиграл Суперкубок России. 22 октября 2018 года итальянец был отправлен в отставку.
В данный момент итальянский специалист является безработным.
После 8 туров «Спартак» в турнирной таблице Премьер-Лиги занимает 6-е место, имея в активе 14 очков.
Глушаков ответил на пожелания агентов выиграть чемпионат без Карреры
- 12 сентября 2019
-
00:43
-
00:34
-
00:13
-
00:10
-
00:00
- 11 сентября 2019
-
23:55
-
23:50
-
23:50
-
23:45
-
23:40
-
23:35
-
23:30
-
23:25
-
23:20
-
23:19
-
23:17
-
23:15
-
23:10
-
23:09
-
23:03
-
23:00
-
22:48
-
22:39
-
22:24
-
22:18
-
21:59
-
21:40
-
21:19
-
20:51
-
20:50
-
20:27
-
20:04
-
19:38
-
19:23
-
19:06
Партнерский контент