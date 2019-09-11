Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Каррера вернулся в Москву

Каррера вернулся в Москву
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера вернулся в Москву.

Ожидается, что в столице России 55-летний специалист посетит торжественную церемонию награждения международной премией Football Heroes Awards, которая состоится в столице России в четверг, 12 сентября.

Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» в период с 2016 по 2018 год. Под его руководством московский клуб в первом же сезоне стал чемпионом России, завоевав золотые медали впервые после 16-летнего перерыва, а в следующем сезоне выиграл Суперкубок России. 22 октября 2018 года итальянец был отправлен в отставку.

В данный момент итальянский специалист является безработным.

После 8 туров «Спартак» в турнирной таблице Премьер-Лиги занимает 6-е место, имея в активе 14 очков.

Глушаков ответил на пожелания агентов выиграть чемпионат без Карреры
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент