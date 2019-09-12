Селадес: «Валенсия» всегда сильна как бык

Новый главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес прокомментировал назначение на пост.



«Независимо от ситуации, „Валенсия“ всегда сильна как бык. Это большой клуб. Я постараюсь внести свой вклад в общую работу в ближайшее время. У меня нет страха, и я знаю, что с меня будет максимальный спрос. Я знаю о том, какую работу проделал Марселино, он хорошо постарался. Моя цель – приумножить то, чего он добился», — приводит слова Селадеса Marca.



На тренерском мостике «летучих мышей» Селадес заменил Марселино Тораля, который покинул клуб после разногласий с руководством.



Ранее Селадес возглавлял юношеские сборные Испании различных возрастов. Он входил в тренерский штаб сборной Испании на чемпионате мира—2018, которую тогда возглавлял Фернандо Йерро. До последнего времени он оставался безработным.

«Валенсия» объявила о назначении Селадеса новым главным тренером