Селадес: «Валенсия» всегда сильна как бык

Новый главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес прокомментировал назначение на пост.
«Независимо от ситуации, „Валенсия“ всегда сильна как бык. Это большой клуб. Я постараюсь внести свой вклад в общую работу в ближайшее время. У меня нет страха, и я знаю, что с меня будет максимальный спрос. Я знаю о том, какую работу проделал Марселино, он хорошо постарался. Моя цель – приумножить то, чего он добился», — приводит слова Селадеса Marca.
На тренерском мостике «летучих мышей» Селадес заменил Марселино Тораля, который покинул клуб после разногласий с руководством.
Ранее Селадес возглавлял юношеские сборные Испании различных возрастов. Он входил в тренерский штаб сборной Испании на чемпионате мира—2018, которую тогда возглавлял Фернандо Йерро. До последнего времени он оставался безработным.
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