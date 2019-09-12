Летом агенты заработали на трансферах свыше $ 500 млн
В летнее трансферное окно футбольные агенты заработали на переходах своих клиентов свыше $ 500 млн. Об этом сообщает Calciomercato.com со ссылкой на Fifa Tms.
Согласно информации источника, минувшим летом в футболе состоялось 8 746 трансферов, которые оценивались в сумму не менее чем $ 1 млн. На них агенты заработали $ 529,3 млн. 64,9% из этой суммы были выплачены представителям футболистов клубами, которые подписывали игроков. Подавляющее большинство этих расходов (76%) пришлись на клубы пяти ведущих европейских чемпионатов — Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.
Отметим, что за аналогичный период 2018 года агенты заработали на $ 37,12 млн меньше. Тогда их доходы составили $ 492,18 млн.
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