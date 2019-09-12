Йоветич, получивший травму в апреле, начал тренировки с мячом

Нападающий «Монако»​ Стеван Йоветич впервые после травмы тренировался с мячом, сообщает пресс-служба французского клуба.

29-летний форвард получил травму 13 апреля, когда его команда сыграла вничью с «Реймсом» (0:0) в матче 32-го тура Лиги 1. В минувшем сезоне Йоветич провёл всего 8 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 2 гола.

В ходе сезона-2018/19 черногорский форвард трижды выбывал из строя на длительный срок из-за травм. В начале кампании он пропустил полтора месяца из-за растяжения икроножной мышцы. В октябре получил растяжение мышц бедра, после которого восстанавливался два с половиной месяца. Вскоре после возвращения в строй Стеван получил разрыв малоберцовой коллатеральной связки, после чего не выходил на поле два месяца.