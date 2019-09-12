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Анчелотти недоволен состоянием раздевалок на домашнем стадионе «Наполи»

Анчелотти недоволен состоянием раздевалок на домашнем стадионе «Наполи»
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти недоволен состоянием домашнего стадиона команды «Сан-Паоло» после реконструкции.

«У меня просто нет слов. Я видел состояние раздевалок. Согласился провести первые два матча сезона на выезде, чтобы работы были закончены, как и обещал.

За два месяца можно построить дом, а они не удосужились даже отремонтировать раздевалки! И где мы будем одеваться во время матчей с «Сампдорией» и «Ливерпулем»?

Я возмущен неадекватностью и непрофессионализмом тех, кто должен был заниматься этой работой. Как могут власти игнорировать взятые на себя обязательства? Я вижу только презрение и отсутствие заботы о команде, клубе и городе», — приводит слова Анчелотти пресс-служба клуба.

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