Месси: не знаю, всё ли возможное сделала «Барселона» для возвращения Неймара

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о трансферной саге форварда «Пари Сен-Жерман» Неймара, который хочет вернуться в стан сине-гранатовых.
«Был бы рад, если бы Неймар перешел к нам. Не знаю, всё ли возможное сделала «Барселона» для его возвращения, но вести переговоры с «ПСЖ» действительно трудно.
В спортивном плане Неймар один из лучших в мире. С ним клуб бы сделал шаг вперёд и в плане имиджа, и спонсоров.
Мы никогда не просили клуб подписать Неймара, а лишь высказывали своё мнение по этому вопросу. Выдвигал ли я какие-либо требования? Есть доказательства, что это не так», — приводит слова Месси Marca.
Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего перешёл в «ПСЖ». Контракт 27-летнего бразильца с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
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