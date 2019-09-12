Ривалдо: в будущем де Йонг многое привнесёт в «Барселону»

Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо высказался о новичке каталонского клуба Френки де Йонге.

«Де Йонгу нужно дать время освоиться. Он уже показал то, что мы надеялись увидеть от него. Френки хорошо адаптируется в новой команде. Это отличное подписание для «Барселоны». В будущем он многое привнесёт в команду», — приводит слова Ривалдо Sport English.

Ранее де Йонг стал обладателем приза имени Йохана Круиффа. Этой наградой отмечают лучших молодых игроков по итогам чемпионата Нидерландов. Френки победил в этой номинации ещё в мае, а уже 1 июля официально стал игроком «Барселоны». Сумма трансфера футболиста составила € 75 млн.