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Аспиликуэта: горд носить капитанскую повязку в «Челси»

Аспиликуэта: горд носить капитанскую повязку в «Челси»
Футбол / Англия 0

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта прокомментировал уход из клуба защитника Гари Кэхилла, а также рассказал о том, каково выводить «синих» на поле в статусе капитана команды.

«Гари был капитаном в прошлом году, даже если и не попадал в состав.

Он всегда меня поддерживал и помогал мне с обязанностями, которые мы должны были разделить. С тех пор, как нас назначили капитаном и вице-капитаном, мы всегда старались работать сообща, чтобы находить решения.

В прошлом сезоне, почти весь сезон, я был капитаном на поле, и уже тогда я привык к этой роли, но ты всегда стараешься стать лучше. Почти уже третий сезон, но теперь, будучи капитаном клуба, я стараюсь изо всех сил, поскольку я горд носить капитанскую повязку, и я приложу максимум усилий, чтобы делать это должным образом», — приводит слова Аспиликуэты пресс-служба клуба.

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