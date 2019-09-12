Аспиликуэта: горд носить капитанскую повязку в «Челси»

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта прокомментировал уход из клуба защитника Гари Кэхилла, а также рассказал о том, каково выводить «синих» на поле в статусе капитана команды.

«Гари был капитаном в прошлом году, даже если и не попадал в состав.

Он всегда меня поддерживал и помогал мне с обязанностями, которые мы должны были разделить. С тех пор, как нас назначили капитаном и вице-капитаном, мы всегда старались работать сообща, чтобы находить решения.

В прошлом сезоне, почти весь сезон, я был капитаном на поле, и уже тогда я привык к этой роли, но ты всегда стараешься стать лучше. Почти уже третий сезон, но теперь, будучи капитаном клуба, я стараюсь изо всех сил, поскольку я горд носить капитанскую повязку, и я приложу максимум усилий, чтобы делать это должным образом», — приводит слова Аспиликуэты пресс-служба клуба.