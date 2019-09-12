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Мбаппе пропустит ближайший матч «ПСЖ» и «Реала» в Лиге чемпионов из-за травмы

Мбаппе пропустит ближайший матч «ПСЖ» и «Реала» в Лиге чемпионов из-за травмы
Футбол / Франция 0

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе пропустит игру 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», сообщает Le Parisien.

По сведениям источника, несмотря на то что 20-летний француз уже приступил к тренировкам в облегчённом режиме, он всё же пропустит несколько матчей, среди которых игра со «Страсбургом» в Лиге 1, а также противостояние с «Королевским клубом» в рамках группового этапа Лиги чемпионов, которое состоится 18 сентября (начало — 22:00, мск).

Напомним, Мбаппе получил травму мышцы бедра в матче 3-го тура французского чемпионата с «Тулузой» (4:0).

В текущем сезоне Мбаппе сыграл за «ПСЖ» 4 матча, забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу. Соглашение игрока с парижанами рассчитано до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость форварда составляет € 200 млн.

Источник: Зидан убедил Мбаппе перейти в «Реал» в 2020 году
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