Бывший тренер «Урала», «Анжи» и «Крыльев» Скрипченко уволен из «Торпедо-БелАЗ»

Белорусский клуб «Торпедо-БелАЗ» сделал официальное заявление на своём сайте об уходе бывшего наставника «Урала», «Анжи» и «Крыльев Советов» Вадима Скрипченко с поста главного тренера.



«На состоявшейся сегодня встрече руководства «Торпедо-БелАЗ» с Вадимом Викторовичем Скрипченко было достигнуто соглашение о прекращении сотрудничества со специалистом.



«Торпедо-БелАЗ» благодарит Вадима Викторовича за совместную работу и желает успехов в дальнейшем продолжении карьеры.



К ближайшему матчу команду будет готовить Сергей Леонидович Зеневич», – говорится в заявлении клуба.



Скрипченко возглавил «Торпедо-БелАЗ» в январе 2019 года. На текущий момент, команда из Жодино набрала 32 очка в 20 матчах и занимает на 6-е место в чемпионате Беларуси.

Скрипченко тренирует игроков жодинского «Торпедо» на льду