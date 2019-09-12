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Мэр Парижа — Неймару: помоги «ПСЖ» выиграть ЛЧ и болельщики простят тебя

Мэр Парижа — Неймару: помоги «ПСЖ» выиграть ЛЧ и болельщики простят тебя
Футбол / Франция 0

Анн Идальго, первая женщина на посту мэра Парижа за всю историю города, заявила в эфире Tele Loisirs, что форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар должен помочь команде выиграть Лигу чемпионов и в этом случае болельщики простят бразильца за неэтичное поведение в летнее трансферное окно, когда нападающий был близок к возвращению в «Барселону».

«Неймар должен помочь нам победить в Лиге чемпионов. Мне нравится футбол, мне нравится эта команда, я полностью поддерживаю «ПСЖ». Парень, мы тебя очень любим.

Неймар должен помочь команде, которая сделал всё, чтобы его заполучить. Парижане его очень хорошо приняли. Конечно, сейчас ему будет немного сложно с фанатами, но если он даст нам то, что может дать настоящий Неймар, думаю, что болельщики его простят», — сказала Идальго, когда ей подарили фото бразильского игрока рядом с Эйфелевой башней.

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