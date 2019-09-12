К.-П. Боатенг: я был идиотом — искал счастья в материальных вещах

Хавбек «Фиорентины» Кевин-Принс Боатенг признался, что в молодости ему не хватало профессионализма, сообщает La Repubblica.



«Если честно, я не относился к футболу как к работе. Я был полным идиотом. У меня был талант, но на тренировках проводил не больше часа. Я был последним, кто приезжал на тренировки, и первым, кто уходил с них. Меня невозможно было застать в спортзале.

Я жил, как король. У меня были деньги. Такое отношение меняет дальнейшую карьеру. Я искал счастья в материальных вещах: машина делает тебя счастливой на неделю. Я купил Lamborghini, Hummer и Cadillac, чтобы быть счастливым на три недели", — приводит слова Боатенга La Repubblica.

Боатенг перешёл в «Фиорентину» из «Сассуоло» в летнее трансферное окно. Во второй половине прошлого сезона он выступал в составе «Барселоны» на правах аренды.