Де Брёйне: сказал Компани, чтобы занял мне место в «Андерлехте» через год

Хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне заявил, что в будущем может присоединиться к «Андерлехту», если экс-капитан «горожан» Венсан Компани, работающий в бельгийском клубе играющим тренером, присмотрит для него место в команде, сообщает The Sun.
«Надеюсь, карьера Компани в «Андерлехте» будет такой же фантастической, как и в «Сити». Я сказал ему, чтобы занял мне место в бельгийской команде через 1 год или 7 лет, когда закончу играть в Англии. Если он сделает это для меня, то мой следующий пункт назначения будет очевиден», — приводит слова Де Брёйне The Sun.
Компани выступал за «Манчестер Сити» с 2008 года. В составе «горожан» бельгийский футболист четыре раза становился чемпионом Англии, выиграл два Кубка Англии и четыре Кубка английской лиги. В составе «Андерлехта» Компани играл с 2003 по 2006 год. Вместе с «Андерлехтом» бельгийский футболист два раза становился чемпионом Бельгии. С 2004 года он выступает также в составе национальной команды Бельгии.
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