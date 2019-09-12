Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Де Брёйне: сказал Компани, чтобы занял мне место в «Андерлехте» через год

Де Брёйне: сказал Компани, чтобы занял мне место в «Андерлехте» через год
Футбол / Англия 0

Хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне заявил, что в будущем может присоединиться к «Андерлехту», если экс-капитан «горожан» Венсан Компани, работающий в бельгийском клубе играющим тренером, присмотрит для него место в команде, сообщает The Sun.

«Надеюсь, карьера Компани в «Андерлехте» будет такой же фантастической, как и в «Сити». Я сказал ему, чтобы занял мне место в бельгийской команде через 1 год или 7 лет, когда закончу играть в Англии. Если он сделает это для меня, то мой следующий пункт назначения будет очевиден», — приводит слова Де Брёйне The Sun.

Компани выступал за «Манчестер Сити» с 2008 года. В составе «горожан» бельгийский футболист четыре раза становился чемпионом Англии, выиграл два Кубка Англии и четыре Кубка английской лиги. В составе «Андерлехта» Компани играл с 2003 по 2006 год. Вместе с «Андерлехтом» бельгийский футболист два раза становился чемпионом Бельгии. С 2004 года он выступает также в составе национальной команды Бельгии.

Компани не сыграет в своём прощальном матче
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент