Абрахам: хочу забить столько же голов, как и в прошлом сезоне
Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам рассказал, сколько хочет забить голов в нынешнем сезоне Премьер-лиги. В стартовых четырёх первых матчах этого сезона в АПЛ 21-летний футболист уже забил четыре мяча.
В прошлом сезоне, выступая за «Астон Виллу» на правах аренды, Абрахам стал автором 26 мячей в Чемпионшипе.
«Я всегда говорю себе, что хочу забить примерно столько же голов, как и в прошлом сезоне. Если смогу хотя бы чуть-чуть приблизиться к своим показателям прошлого сезона, это будет великолепный год для меня», — цитирует Абрахэма Evening Standard.
В следующем туре «Челси» на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном». Эта игра состоится 14 сентября. Календарь матчей чемпионата Англии можно посмотреть на «Чемпионате».
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