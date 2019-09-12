Директор «Барселоны»: будем делать всё, чтобы вернуть Неймара

Директор «Барселоны» Хавьер Бордас высказался о возможном возвращении в клуб нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.



«Пока Неймар хочет перейти к нам, мы будем делать всё, чтобы вернуть его. Что произойдёт, то произойдёт. В футболе постоянно всё меняется, но Неймар – это Неймар. Его ситуация особенная. Он исключительный футболист и хочет перейти в «Барселону». Неймар так и не адаптировался в Париже, и его уход был ошибкой – даже он об этом сказал», — цитирует Бордаса Goal.com со ссылкой на EFE.



В прошлом сезоне Неймар принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт 27-летнего нападающего с «ПСЖ» действует до 30 июня 2022 года.

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