Юран: Георгиевский и сейчас мог бы играть в ЦСКА

Главный тренер «Зоркого» из Красногорска Сергей Юран рассказал, как в его команде оказался воспитанник ЦСКА полузащитник Святослав Георгиевский.



«У меня сын занимался в ЦСКА. Я следил за молодёжкой и очень удивился, когда Слава через Артёма поинтересовался, можно ли подъехать на просмотр в «Зоркий». Я ещё переспросил: это тот самый Георгиевский, который в ЦСКА был? Его невостребованность была для меня странной. Не понимаю, как он «Велесу» не пригодился. Когда мне набрал, я сказал: «Никаких просмотров, приезжай, пообщаемся». Сразу предупредил, что больших задач перед командой не стоит, бюджет – самый маленький в зоне. Зато есть возможность получить практику и сделать перезагрузку карьеры. Хочется помочь парню вернуться. Вторая лига – не его уровень, это очевидно. Думаю, он и сейчас мог бы играть в ЦСКА, после схода старого поколения. Техника, работа с мячом, виденье поля, обводка – всё по-прежнему при нём. Может, тренера «своего» не встретил. Георгиевский – специфический футболист. Он хорош в атаке, умненький, может отдать голевую передачу, забить. От него не надо требовать на пятой точке ездить – нужно заострять внимание на сильных качествах. Он очень хочет вернуться на высокий уровень, и я верю, что сможет. 24 года – не возраст. Всё ещё впереди, — отметил Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.



В текущем сезоне «Зоркий» занимает третье место в зоне «Центр» ПФЛ. В активе Георгиевского 8 игр, 3 гола и 3 результативные передачи. Ещё 1 гол Святослав забил в Кубке.

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