В АПЛ могут расширить использование VAR

Глава судейского корпуса Майк Райли провёл беседу с руководством АПЛ по поводу более широкого использования системы VAR.



Напомним, что арбитры во время матча могут использовать VAR только в четырёх случаях: при взятии ворот, при решениях по поводу назначения пенальти, в эпизодах с прямой красной карточкой и если судья перепутает футболистов.



В первых турах АПЛ было много игровых инцидентов, которые не подходят под эти четыре пункта, однако VAR мог бы при этом разрешить спорые ситуации. Как сообщает Daily Mail, руководство АПЛ оказывает давление на Райли, чтобы расширить использование VAR и применять его чаще, чем сейчас.

Календарь матчей английской Премьер-лиги можно посмотреть на «Чемпионате».