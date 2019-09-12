Месси рассказал, как проходит его восстановление после травмы

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о восстановлении после травмы икроножной мышцы, полученной ещё в начале августа.



«Я уже чувствую себя лучше. Травма была очень неприятной, потому что я получил её на первой же тренировке после отпуска. После 15 дней восстановления я думал, что пришёл в порядок. Но на одной из тренировок перед матчем с «Бетисом» травма немного усугубилась, из-за чего я выбыл на более долгий срок и не могу вернуться в строй до сих пор. Врачи сказали, что это непростая и очень коварная травма. Со мной никогда такого не происходило, и теперь я знаю, каково это. Именно поэтому я спокоен и вернусь на поле только тогда, когда почувствую, что мне ничто не угрожает и я снова не получу эту травму, потому что восстановление после рецидива займёт гораздо больше времени.



Что касается возвращения в строй, конечно, я жду его. Пока я тренируюсь один. У меня нет точных сроков восстановления, я прохожу тесты. С «Валенсией» я не сыграю точно. Посмотрим, вернусь ли я в строй к матчам с «Боруссией» и «Гранадой», — цитирует Месси Sport.es.

Месси хочет видеть Пуйоля спортивным директором «Барселоны»