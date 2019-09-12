Слуцкий сравнил себя с маятником Фуко

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в социальной сети опубликовал сообщение, в котором пошутил над своей манерой поведения во время матчей.
Российский специалист опубликовал в «Инстаграме» небольшой видеоролик об одном из матчей, подписав его: «Маятник Фуко», пошутив над тем, что во время матчей он часто раскачивается на тренерской скамейке.
Видео доступно в «инстаграме» Леонида Слуцкого.
Напомним, что российский специалист работает с «Витессом» с 2018 года. В настоящее время клуб, под руководством Слуцкого набрав 11 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Нидерландов. В следующем матче «Витесс» на выезде сыграет с «ПСВ Эйндховен». Эта встреча состоится 14 сентября.
Расписание матчей Эредивизии сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».
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