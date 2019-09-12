Шведский новичок «Динамо» оценил уровень РПЛ

Новичок московского «Динамо» полузащитник Оскар Хильемарк оценил уровень Премьер-Лиги и высказал мнение о главном тренере бело-голубых.
«Я перешёл из итальянской Серии А. Конечно, это сильная лига, но у меня есть представление об уровне чемпионата России, в том числе и благодаря шведским футболистам, которые здесь играют. Здесь тоже сильная лига, рад, что у меня есть возможность попробовать здесь свои силы. Мне нравится главный тренер команды Дмитрий Хохлов, который тоже играл в Европе. Здесь фантастическое место, я слышал о Москве только хорошее», — сказал хавбек в интервью клубному телевидению.
Ранее сообщалось, что российский клуб договорился об аренде футболиста до окончания сезона-2019/20. «Динамо» заплатит за аренду хавбека € 500 тыс.
- 12 сентября 2019
-
11:24
-
11:07
-
11:06
-
11:02
-
10:38
-
10:35
-
10:18
-
10:12
-
09:59
-
09:43
-
09:37
-
09:27
-
09:25
-
09:10
-
09:00
-
08:54
-
08:30
-
08:19
-
08:00
-
07:54
-
07:45
-
07:32
-
07:18
-
06:44
-
06:30
-
05:55
-
05:18
-
04:49
-
04:33
-
03:33
-
02:53
-
01:37
-
00:59
-
00:43
-
00:34