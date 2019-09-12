Шведский новичок «Динамо» оценил уровень РПЛ

Новичок московского «Динамо» полузащитник Оскар Хильемарк оценил уровень Премьер-Лиги и высказал мнение о главном тренере бело-голубых.



«Я перешёл из итальянской Серии А. Конечно, это сильная лига, но у меня есть представление об уровне чемпионата России, в том числе и благодаря шведским футболистам, которые здесь играют. Здесь тоже сильная лига, рад, что у меня есть возможность попробовать здесь свои силы. Мне нравится главный тренер команды Дмитрий Хохлов, который тоже играл в Европе. Здесь фантастическое место, я слышал о Москве только хорошее», — сказал хавбек в интервью клубному телевидению.



Ранее сообщалось, что российский клуб договорился об аренде футболиста до окончания сезона-2019/20. «Динамо» заплатит за аренду хавбека € 500 тыс.

«Дженоа» объявил о переходе Хильемарка в «Динамо»