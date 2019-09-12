«Локомотив» раскритиковал решение РФС о дате проведения матча Кубка России

Директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо прокомментировал решение РФС назначить датой проведения матча 1/16 финала Кубка России с «Балтикой» 25 сентября.

«В ситуации с календарём первое, что нужно сказать, так это то, что у «Локомотива» никогда не было пренебрежительного отношения к Кубку России, как это сейчас пытаются представить. Три кубка за последние пять лет — о чём вообще тут можно говорить! Однако в результате решения РФС действующий обладатель Кубка загнан в непростую ситуацию.



Всем же ясно, что мы вынуждены провести 4 матча за 10 дней. Или 6 за 18. Причём первые 4 в гостях. А с «Атлетико» играем после «Зенита» через два дня на третий. Тут как угодно можно считать, вывод один — в случае «Локомотива» о каких-то преференциях для клуба-участника еврокубков даже речи не идёт.



Мы предлагали по прошлогоднему примеру ЦСКА сыграть матч Кубка России 9 октября в паузе на матчи сборных — получили отказ. Причём предлагали такой же сценарий и для «Зенита», соблюдая равные условия для команд, борющихся за лидерство в российском чемпионате, перед их очной встречей. Также предлагали сыграть 24 сентября, а не 25-го, и перенести матч с «Зенитом» на день раньше. Наше предложение было продиктовано регламентом и желанием лучше подготовиться к матчу Лиги чемпионов. В этом случае у «Зенита» было бы вообще 4 дня на подготовку к принципиальному с точки зрения таблицы коэффициентов УЕФА матчу с «Бенфикой». Ведь в европейском рейтинге мы ведём борьбу именно с Португалией, а ситуация заметно осложнилась. Сейчас каждое очко в Лиге чемпионов в прямом и переносном смысле на вес золота. Но подобный вариант переноса не устроил «Зенит». И от РФС снова последовал отказ. Непонятно, почему наша позиция не была услышана. Видимо, там руководствовались какой-то другой логикой», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.