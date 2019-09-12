Каррера прокомментировал интервью Глушакова «Чемпионату»

Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал недавнее интервью экс-капитана красно-белых Дениса Глушакова «Чемпионату».
«Меня удивил тот факт, что спустя год до сих пор обсуждаются те же самые вещи. Кажется, что больше ничего не существует, помимо этого. Я прочитал это интервью, но не придал ему особого значения.
У меня с ним никакого конфликта не было, думаю, у него был конфликт со мной, но понятия не имею, по какой причине. Может быть, из-за того, что он иногда не выходил в стартовом составе. Получается, что Глушаков чуть ли не определял состав на матч, одобрял новичков? Это показывает, каким персонажем он был.
Меня не интересовало, что он делал вне поля, какие у него были связи и контакты. Но состав он не выбирал! Я всегда говорил, что чемпионство — заслуга всех. Когда есть сильный коллектив, с ним можно побеждать. Когда же каждый начинает думать о себе, происходит то, что произошло», — цитирует Карреру Sport24.
- 12 сентября 2019
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