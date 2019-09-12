Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Игроки сборной Англии обсудят возможный уход с поля во время матча с Болгарией

Игроки сборной Англии обсудят возможный уход с поля во время матча с Болгарией
Футбол / Евро-2020 0

Футболисты сборной Англии собираются обсудить возможный уход с поля в случае расистских оскорблений во время выездного матча с командой Болгарии в отборочном раунде Евро-2020. Ранее УЕФА наказал Болгарскую федерацию футбола за расистское поведение фанатов в матчах с Косово и Чехией в июне.

Как сообщает Sky Sports, игроки сборной Англии боятся, что болгарские болельщики, несмотря на меры УЕФА, снова будут проявлять расизм.

Издание отмечает, что в сборной Англии серьёзно намерены дать отпор, если во время матча в Софии, который пройдёт 14 октября, со стороны местных болельщиков последуют расистские оскорбления.

Игроки собираются встретиться на своей базе в «Сент-Джордж Парк», чтобы обсудить, будут ли они уходить с поля во время матча в случае расизма.

Стерлинг подвергся расистским оскорблениям на «Уэмбли» во время игры с Болгарией
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент