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Крал проводит первую тренировку в «Спартаке»

Крал проводит первую тренировку в «Спартаке»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник Алекс Крал после участия в составе сборной Чехии в отборочных матчах Евро-2020 прибыл в расположение «Спартака» и в настоящее время проводит первую тренировку в стане московского клуба, сообщает пресс-служба красно-белых.

Видео доступно на «Чемпионате».

Крал перешёл в «Спартак» за € 12 млн. Трансфер 21-летнего футболиста стал вторым в списке самых дорогих продаж чешских клубов. Дороже из местного чемпионата уходил только Томаш Росицки: из «Спарты» — в дортмундскую «Боруссию» в январе 2001 года (€ 14,5 млн).

Крал является воспитанником «Славии». Всего за пражский клуб он провёл около 30 матчей, в которых стал автором одного забитого мяча, а также отдал две результативные передачи. «Спартак», набрав 14 очков, занимает пятое место в РПЛ.

«Спартак» заплатил за Крала € 12 млн
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