Крал проводит первую тренировку в «Спартаке»

Полузащитник Алекс Крал после участия в составе сборной Чехии в отборочных матчах Евро-2020 прибыл в расположение «Спартака» и в настоящее время проводит первую тренировку в стане московского клуба, сообщает пресс-служба красно-белых.

Видео доступно на «Чемпионате».

Крал перешёл в «Спартак» за € 12 млн. Трансфер 21-летнего футболиста стал вторым в списке самых дорогих продаж чешских клубов. Дороже из местного чемпионата уходил только Томаш Росицки: из «Спарты» — в дортмундскую «Боруссию» в январе 2001 года (€ 14,5 млн).



Крал является воспитанником «Славии». Всего за пражский клуб он провёл около 30 матчей, в которых стал автором одного забитого мяча, а также отдал две результативные передачи. «Спартак», набрав 14 очков, занимает пятое место в РПЛ.