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«Барселона» представила третью форму на нынешний сезон

«Барселона» представила третью форму на нынешний сезон
Футбол / Испания 0

«Барселона» на своём официальном сайте опубликовала фотографии нового резервного комплекта игровой формы, в котором команда будет выступать в нынешнем сезоне.

Экипировка выполнена в бирюзовом цвете. При этом воротник, сделанный в необычном стиле, окрашен в традиционный для каталонского клуба синий и гранатовый цвета. Техническим спонсором «Барселоны» является американская фирма Nike.

«Барселона» представила третью форму на нынешний сезон
«Барселона» представила третью форму на нынешний сезон
Фото: Официальный сайт ФК «Барселона»

После трёх туров нынешнего розыгрыша испанской Примеры «Барселона», набрав 4 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице. От первой строчки, на которой расположился «Атлетико», сине-гранатовые отстают на пять очков.

В следующем туре «Барселоне» предстоит сыграть с «Валенсией». Матч состоится в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» 14 сентября, начало – в 22:00 мск.

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