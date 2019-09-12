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Ари — о краже часов на 23 млн рублей: как будто у меня украли сердце

Ари — о краже часов на 23 млн рублей: как будто у меня украли сердце
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Краснодар» Ари рассчитывает на то, что сотрудники полиции найдут украденные у него шестеро часов. Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали в Краснодаре мужчину, который подозревается в краже у футболиста коллекции из 12 наручных часов общей стоимостью 23 млн рублей.

«Кража часов очень сильно задела меня, как будто у меня украли сердце. Сотрудники полиции начали работать быстро — спустя несколько дней они нашли человека, который проник в мой дом. Полиция нашла у преступника только шесть штук, одни из них я получил за сотую игру за „Краснодар“, другие — за чемпионство в „Локомотиве“. Расследование продолжается, преступник не хочет ничего говорить. Я надеюсь, что полиция работает также усердно над поисками оставшихся часов и сможет найти их», — цитирует Ари ТАСС.

У Ари украли часы на 23 млн рублей
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