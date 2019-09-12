Карпин встал на защиту мальчика с причёской Ибрагимовича

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает, что позиция директора сибирской школы, в которой мальчика заставляли перейти на домашнее обучение либо сменить прическу, не совсем уместна.



Конфликт вокруг прически ученика четвёртого класса школы № 4 в Сосновоборске возник в начале учебного года. Учитель и директор школы сделали замечание мальчику, который пришёл в учебное заведение со стрижкой как у кумира — нападающего Златана Ибрагимовича. Руководство школы сочло неуместным то, что он выбрил виски, осветлил волосы и собрал их в хвостик на затылке, и вызвало его родителей. Взрослым предложили либо сменить прическу сыну, либо забрать его из школы на домашнее обучение.

«В свободном мире живём, поэтому мне кажется, что позиция директора не совсем уместна. Уже, слава богу, не в Советском Союзе живём, когда нельзя было какие-то вещи непонятно почему», — цитирует Карпина телеканал «360».