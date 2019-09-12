Болельщики «Динамо» признали Лещука лучшим игроком августа
Завершилось голосование, по итогам которого болельщики выбрали лучшего футболиста «Динамо» в августе. Наибольшее количество голосов (44%) было отдано за вратаря Игоря Лещука, оформившего в этом месяце сразу два «сухаря» кряду.
На втором месте расположился немецкий новичок московской команды Максимилиан Филипп (31%), сумевший отличиться в двух дебютных матчах за бело-голубых. Третья строчка осталась за полузащитником Жоаозиньо (16%).
«Голосование за звание лучшего игрока будет проводиться каждый месяц. В конце сезона-2019/20 мы проанализируем все результаты, подведём итоги и определим лучшего футболиста чемпионата по версии динамовских болельщиков», — говорится на официальном сайте столичного клуба.
- 12 сентября 2019
-
15:52
-
15:45
-
15:31
-
15:17
-
15:12
-
15:05
-
14:46
-
14:24
-
14:20
-
14:06
-
13:46
-
13:41
-
13:25
-
13:25
-
13:07
-
13:07
-
12:53
-
12:45
-
12:21
-
12:02
-
12:02
-
11:40
-
11:33
-
11:24
-
11:07
-
11:06
-
11:02
-
10:38
-
10:35
-
10:18
-
10:12
-
09:59
-
09:43
-
09:37
-
09:27
Партнерский контент