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Болельщики «Динамо» признали Лещука лучшим игроком августа

Болельщики «Динамо» признали Лещука лучшим игроком августа
Футбол / РПЛ 0

Завершилось голосование, по итогам которого болельщики выбрали лучшего футболиста «Динамо» в августе. Наибольшее количество голосов (44%) было отдано за вратаря Игоря Лещука, оформившего в этом месяце сразу два «сухаря» кряду.

На втором месте расположился немецкий новичок московской команды Максимилиан Филипп (31%), сумевший отличиться в двух дебютных матчах за бело-голубых. Третья строчка осталась за полузащитником Жоаозиньо (16%).

«Голосование за звание лучшего игрока будет проводиться каждый месяц. В конце сезона-2019/20 мы проанализируем все результаты, подведём итоги и определим лучшего футболиста чемпионата по версии динамовских болельщиков», — говорится на официальном сайте столичного клуба.

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