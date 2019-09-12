Болельщики «Динамо» признали Лещука лучшим игроком августа

Завершилось голосование, по итогам которого болельщики выбрали лучшего футболиста «Динамо» в августе. Наибольшее количество голосов (44%) было отдано за вратаря Игоря Лещука, оформившего в этом месяце сразу два «сухаря» кряду.

На втором месте расположился немецкий новичок московской команды Максимилиан Филипп (31%), сумевший отличиться в двух дебютных матчах за бело-голубых. Третья строчка осталась за полузащитником Жоаозиньо (16%).

«Голосование за звание лучшего игрока будет проводиться каждый месяц. В конце сезона-2019/20 мы проанализируем все результаты, подведём итоги и определим лучшего футболиста чемпионата по версии динамовских болельщиков», — говорится на официальном сайте столичного клуба.