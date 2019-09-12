Горецка перенёс операцию и выбыл на срок до месяца

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка не поможет своей команде в ближайших матчах.



Как сообщает Bild, 24-летний футболист получил травму бедра левой ноги в расположении сборной Германии, когда национальная команда готовилась к матчу квалификации чемпионата Европы—2020 с Нидерландами (2:4).



Накануне, 11 сентября, Горецка успешно перенёс операцию, в ходе которой ему удалили гематому. Ожидается, что восстановление хавбека займёт две-четыре недели.



«Бавария» после трёх туров занимает второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги с 7 очками в активе, уступая лишь «РБ Лейпциг» (9). В следующем туре лидеры первенства сойдутся в очной встрече. Матч состоится 14 сентября в Лейпциге и начнётся в 19:30 мск.

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