Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Горецка перенёс операцию и выбыл на срок до месяца

Горецка перенёс операцию и выбыл на срок до месяца
Футбол / Германия 0

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка не поможет своей команде в ближайших матчах.

Как сообщает Bild, 24-летний футболист получил травму бедра левой ноги в расположении сборной Германии, когда национальная команда готовилась к матчу квалификации чемпионата Европы—2020 с Нидерландами (2:4).

Накануне, 11 сентября, Горецка успешно перенёс операцию, в ходе которой ему удалили гематому. Ожидается, что восстановление хавбека займёт две-четыре недели.

«Бавария» после трёх туров занимает второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги с 7 очками в активе, уступая лишь «РБ Лейпциг» (9). В следующем туре лидеры первенства сойдутся в очной встрече. Матч состоится 14 сентября в Лейпциге и начнётся в 19:30 мск.

Ковач сообщил о создании нового командного совета в «Баварии» из шести игроков
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент