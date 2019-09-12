Болельщики «Ростова» признали Шомуродова лучшим в июле-августе

Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов стал лучшим футболистом июля-августа по итогам послематчевых голосований болельщиков на официальном сайте клуба. Средний балл форварда составил 4,8.

На втором месте в голосовании оказался Роман Ерёменко. Также в топ-5 попали Матиас Норманн, Евгений Чернов и Хорен Байрамян.

Шомуродов в июле и августе провёл в Российской Премьер-Лиге восемь матчей, в которых забил семь мячей и сделал одну результативную передачу. Узбекский игрок выступает за «Ростов» с 2017 года. В конце мая 2019 года «Ростов» продлил контракт с Шомуродовым на три года, а 7 июня соглашение было пролонгировано сроком на пять лет.

После восьми туров ростовчане идут на третьем месте в таблице РПЛ.