Болельщики «Ростова» признали Шомуродова лучшим в июле-августе
Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов стал лучшим футболистом июля-августа по итогам послематчевых голосований болельщиков на официальном сайте клуба. Средний балл форварда составил 4,8.
На втором месте в голосовании оказался Роман Ерёменко. Также в топ-5 попали Матиас Норманн, Евгений Чернов и Хорен Байрамян.
Шомуродов в июле и августе провёл в Российской Премьер-Лиге восемь матчей, в которых забил семь мячей и сделал одну результативную передачу. Узбекский игрок выступает за «Ростов» с 2017 года. В конце мая 2019 года «Ростов» продлил контракт с Шомуродовым на три года, а 7 июня соглашение было пролонгировано сроком на пять лет.
После восьми туров ростовчане идут на третьем месте в таблице РПЛ.
- 12 сентября 2019
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