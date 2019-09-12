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Болельщики ЦСКА признали Фернандеса лучшим в августе

Болельщики ЦСКА признали Фернандеса лучшим в августе
Футбол / РПЛ 0

Болельщики ЦСКА признали защитника Марио Фернандеса лучшим игроком месяца. Он принял участие во всех четырёх встречах «армейцев» в августе и отметился двумя забитыми голами — в ворота «Спартака» и «Ахмата».

По итогам голосования среди поклонников красно-синих, которое проходило на официальном сайте клуба, Марио набрал 66% голосов. Вторым стал вратарь Игорь Акинфеев (9%), третьим — нападающий Фёдор Чалов (6%).

ЦСКА набрал 16 очков в 8 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований в настоящее время является «Краснодар», набравший 17 очков в 8 матчах. В следующем туре чемпионата России московский ЦСКА сыграет на выезде с «Тамбовом». Игра состоится 15 сентября.

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