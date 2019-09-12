Крал рассказал, как его приняли в «Спартаке»

Полузащитник Алекс Крал, который сегодня, 12 сентября, провёл первую тренировку в стане «Спартака», поделился впечатлениями от приёма партнёров по команде.



«Меня очень тепло приняли. Даже немного удивился, что всё так душевно. Условия для работы отличные. Я сейчас в хорошей форме, провёл в этом сезоне довольно много матчей и готов дебютировать за «Спартак» уже в эти выходные», — цитирует хавбека официальный сайт клуба.



Крал перешёл в «Спартак» за € 12 млн. Трансфер 21-летнего футболиста стал вторым в списке самых дорогих продаж чешских клубов. Дороже из местного чемпионата уходил только Томаш Росицки: из «Спарты» в дортмундскую «Боруссию» в январе 2001 года (€ 14,5 млн).

«Спартак», набрав 14 очков, занимает пятое место в таблице РПЛ.