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Макаров, которым заинтересовался ЦСКА, признан лучшим игроком месяца в ФНЛ

Макаров, которым заинтересовался ЦСКА, признан лучшим игроком месяца в ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Полузащитник нижнекамского «Нефтехимика» Денис Макаров был признан лучшим футболистом ФНЛ в августе по версии лиги, сообщается на официальном сайте соревнования.

Ранее «Чемпионату» стало известно об интересе к 21-летнему футболисту со стороны ЦСКА и «Урала».

В нынешнем сезоне Макаров принял участие в 10 матчах Футбольной национальной лиги, в которых стал автором 8 забитых мячей (2 — с пенальти), а также получил 4 жёлтые и 1 красную карточку. В настоящий момент хавбек делит 1-2-е место в списке лучших бомбардиров турнира с торпедовцем Иваном Сергеевым.

Макаров является воспитанником академии имени Коноплёва. В «Нефтехимик» он перешёл летом 2018 года в аренду от «Оренбурга», а спустя год был выкуплен нижнекамским клубом. Контракт футболиста с «Нефтехимиком» рассчитан до конца сезона-2019/20.

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