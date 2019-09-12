Суд 1 октября рассмотрит иск Смолова к страховщику на 7,5 млн рублей

Никулинский суд Москвы 1 октября продолжит рассматривать иск форварда «Локомотива» Фёдора Смолова к компании «АльфаСтрахование», в котором он оспаривает невыплату средств по КАСКО в размере 7,5 млн рублей после ДТП в Краснодаре, сообщает РИА «Новости».

Смолов не справился с управлением автомобиля и попал в ДТП в Краснодаре в ночь на 1 августа 2018 года, сам футболист не пострадал, но повредил свой спорткар BMW M5 First Edition. Позже Октябрьский райсуд Краснодара лишил Смолова водительских прав на один год за оставление места ДТП.

Иск Смолова о взыскании страхового возмещения по договору КАСКО был зарегистрирован судом в конце февраля. Заявитель считает, что страховщик незаконно отказал ему в выплате средств, и подал на него в суд с требованием взыскать 6 млн рублей на ремонт автомобиля и более 1 млн в качестве возмещения утраты товарного вида спорткара. Как пояснила в суде представитель «АльфаСтрахования», договором не предусмотрена выплата страховки, если водитель покинул место ДТП. Кроме того в соглашении также не была активирована опция возмещения средств за утрату автомобилем товарного вида.

Делегат истца в свою очередь пояснил, что его доверитель действительно покинул место происшествия, но это было «кратковременно и из-за состояния волнения», в итоге Смолов вернулся к машине, а позже понёс за этот проступок наказание перед судом.