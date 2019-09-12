Месси: я лишь игрок и не командую в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал слухи в СМИ, согласно которым он наравне с руководством принимает важные решения в клубе, в том числе кадровые.



«Слухи про мою роль в «Барселоне»? Я уже привык к этому. Слышу подобное не в первый раз. Уже не раз было доказано, что это неправда. То же самое происходит с кадровыми вопросами. Люди говорят, что я выбираю игроков и тренеров или что этим занимается мой отец. Для меня подобные разговоры уже стали нормой, и я не придаю им особого значения. Я знаю, как дела обстоят на самом деле, и знаю свои обязанности.



Разумеется, я не командую в клубе. Я лишь ещё один игрок. Всё, чего я хочу, – это побеждать и завоёвывать трофеи. В том числе Лигу чемпионов», — приводит слова Месси Sport.es.

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