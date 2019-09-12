Себальос: Обамеянга можно сравнить с Роналду, но лучший игрок — это Ляказетт

Полузащитник мадридского «Реала» Даниель Себальос, выступающий на правах аренды за лондонский «Арсенал», поделился мнением о форвардах «канониров».

«У нас очень хорошая, компактная команда. Три парня, играющих в атаке, действительно делают разницу. Пьер-Эмерика Обамеянга можно сравнить с Криштиану Роналду времён «Реала», в том смысле, что он играет близко к воротам и всегда нацелен на гол. Он очень важен для нас.

Николя Пепе очень прямолинеен. Что касается Александра Ляказетта, то я считаю его лучшим игроком. Он прекрасно понимает игру. Когда Ляказетт готов на сто процентов, он приносит команде много пользы», — приводит слова Себальоса The Guardian.

«Арсенал», набрав 7 очков в четырёх матчах, занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.