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Ван дер Варт: Месси и Роналду лучшие игроки в мире, а не ван Дейк

Ван дер Варт: Месси и Роналду лучшие игроки в мире, а не ван Дейк
Футбол / Англия 0

Бывший хавбек национальной команды Нидерландов Рафаэль ван дер Варт поделился мнением о соотечественнике Вирджиле ван Дейке, который выступает за «Ливерпуль».

«Ван Дейк не является лучшим игроком в мире, но он особенный. Лионель Месси и Криштиану Роналду — лучшие, однако нельзя сравнивать защитников с нападающими», — приводит слова ван дер Варта Tuttomercatoweb.

Ван Дейк был признан УЕФА лучшим игроком сезона-2018/19. Также нидерландец стал лучшим защитником Лиги чемпионов по итогам минувшей кампании. В этом году 28-летний футболист также претендует на «Золотой мяч».

В нынешнем сезоне Вирджил помог «Ливерпулю» в шести матчах во всех турнирах. В его активе 1 забитый мяч и 1 результативная передача.

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