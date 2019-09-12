Ван дер Варт: Месси и Роналду лучшие игроки в мире, а не ван Дейк

Бывший хавбек национальной команды Нидерландов Рафаэль ван дер Варт поделился мнением о соотечественнике Вирджиле ван Дейке, который выступает за «Ливерпуль».

«Ван Дейк не является лучшим игроком в мире, но он особенный. Лионель Месси и Криштиану Роналду — лучшие, однако нельзя сравнивать защитников с нападающими», — приводит слова ван дер Варта Tuttomercatoweb.

Ван Дейк был признан УЕФА лучшим игроком сезона-2018/19. Также нидерландец стал лучшим защитником Лиги чемпионов по итогам минувшей кампании. В этом году 28-летний футболист также претендует на «Золотой мяч».

В нынешнем сезоне Вирджил помог «Ливерпулю» в шести матчах во всех турнирах. В его активе 1 забитый мяч и 1 результативная передача.