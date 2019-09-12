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Месси оценил работу «Реала» и «Атлетико» на трансферном рынке

Месси оценил работу «Реала» и «Атлетико» на трансферном рынке
Футбол / Англия 0

Капитан «Барселоны» Лионель Месси высказался о работе на трансферном рынке мадридских «Реала» и «Атлетико», туринского «Ювентуса» и «Манчестер Сити».

«Думаю, что и „Реал“, и „Атлетико“ хорошо укрепились. „Атлетико“ создал отличную команду, подписав очень хороших игроков. Казалось, что это будет команда, которая потеряет больше остальных после ухода своих игроков. Но в итоге они создали отличную команду, очень хорошую, с множеством вариаций состава, она очень сбалансирована… „Реал“ также очень хорошо поработал на трансферном рынке. Они подписали важных игроков, таких как Азар. „Ювентус“ укрепился очень хорошо, „Сити“ — тоже… В целом думаю, что все гранды стали сильнее», — приводит слова Месси Sport.es.

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