Васину сделали операцию в Германии
Сегодня, 12 сентября, защитник ЦСКА Виктор Васин подвергся хирургическому вмешательству в Германии, сообщается на официальном сайте «армейского» клуба.
«Сегодня в одной из клиник Германии был прооперирован защитник ПФК ЦСКА Виктор Васин. Ему провели ревизию собственной связки надколенника левого коленного сустава, которую ранее оперировали в клинике «Вилла Стюарт» в Риме», — сказано в заявлении ЦСКА.
30-летний Васин выступает за ЦСКА с 2011 года. В нынешнем сезоне он принял участие в четырёх матчах чемпионата России, в которых получил одну жёлтую карточку. Контракт футболиста с московским клубом действителен до лета 2021 года.
В турнирной таблице Премьер-Лиги после восьми туров ЦСКА занимает четвёртое место. В активе команды 16 очков.
Бабаев: у Васина возникли новые проблемы
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