Васину сделали операцию в Германии

Сегодня, 12 сентября, защитник ЦСКА Виктор Васин подвергся хирургическому вмешательству в Германии, сообщается на официальном сайте «армейского» клуба.

«Сегодня в одной из клиник Германии был прооперирован защитник ПФК ЦСКА Виктор Васин. Ему провели ревизию собственной связки надколенника левого коленного сустава, которую ранее оперировали в клинике «Вилла Стюарт» в Риме», — сказано в заявлении ЦСКА.

30-летний Васин выступает за ЦСКА с 2011 года. В нынешнем сезоне он принял участие в четырёх матчах чемпионата России, в которых получил одну жёлтую карточку. Контракт футболиста с московским клубом действителен до лета 2021 года.

В турнирной таблице Премьер-Лиги после восьми туров ЦСКА занимает четвёртое место. В активе команды 16 очков.