Глеб: после финала Лиги чемпионов хотел «втащить» Гвардиоле

Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб рассказал о своём неудачном пребывании в каталонском клубе.

«О переходе не жалел, наверное, когда ушёл из «Барселоны», я жалел, думал, зачем туда пошёл, но, честно говоря, я сам виноват, как там всё развивалось. В силу того, что в моей личной жизни произошли события, я был очень нервным, никого не слушал. Когда мне Гвардиола говорил: «Учи испанский!» — я воспринимал агрессивно, целенаправленно шёл на конфликт с ним. Конечно, какой тренер будет терпеть, когда в «Барселоне» собрались лучшие из лучших, там выбор такой: не ты — так другой. В тот момент я о футболе даже не думал, я был просто злой на весь мир.

В итоге всё у меня пошло не так. В 2009 году мы выиграли Лигу чемпионов, но тогда я тоже обижен был. Все игры до финала я играл, а в финале Гвардиола, не знаю по каким причинам, не выпустил на поле, даже на скамейку запасных не посадил. Хотел ему «втащить» сразу после игры. А сейчас я спокоен, абсолютно его понимаю, и на его месте я бы поступил точно так же», — цитирует Глеба «Матч ТВ».