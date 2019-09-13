Абаев — о переходе в «Локо»: игроки косо смотрели, мол, в команду слепого взяли

Голкипер «Чертаново» Илья Абаев рассказал о своём переходе из «Волги» в «Локомотив» в 2013 году.
«Шёл второй тур, я неплохо сыграл. Знаю ребят, которые общались с игроками «Локо». Они мне потом рассказывали, как Кучук давал установку на матч против нас: «У них вратарь плохо видит – используйте это».
Это был бред. Я тогда подумал: ёлки-палки, кто такие слухи распускает? Причём не в первый раз. И вот через неделю я перехожу в «Локо». Смотрю, несколько человек на меня косо смотрят. Мол, недавно говорили, что слепой, а теперь в команду взяли.
Потом смешной был разговор Михалика и Ткачёва по ходу матча. Они тогда остались в запасе, а я сделал несколько сейвов. Один другому сказал: «Что бы он творил, если бы ещё хорошо видел?».
Этот слух Игорь Черевченко запустил. Я потом спросил у него, а он: «Ну я что-то слышал ещё в торпедовский период». В 2002-м я играл в дубле, а он в основе. Ответил ему: «Ну класс, молодец», — рассказал Абаев в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
Полностью интервью с Ильёй Абаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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