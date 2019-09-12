Сакки: АПЛ сейчас переживает золотой век. Гвардиола и Клопп вводят новшества

Прославленный итальянский тренер Арриго Сакки поделился мнением об английской Премьер-лиге. Специалист, ранее возглавлявший «Милан» и сборную Италию, отметил нескольких наставников.

«Хосеп Гвардиола, Юрген Клопп и Маурисио Почеттино — мои любимые тренеры. У всех троих одинаковая философская система, хотя они очень разные. У Англии сумасшедший, блестящий чемпионат. Сейчас АПЛ переживает золотой век.

Футбол «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» похож на мой. Мне очень нравятся их ценности, культура и менталитет. Мой «Милан» вводил новшества, а команды Гвардиолы и Клоппа продолжают это делать», — приводит слова Сакки Daily Mail.

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