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Абаев рассказал, как база «Анжи» была обстреляна неизвестными

Абаев рассказал, как база «Анжи» была обстреляна неизвестными
Футбол / РПЛ 0

Голкипер «Чертаново» Илья Абаев рассказал об обстреле базы «Анжи» во время его выступлений за махачкалинский клуб.

«Была ситуация, когда нашу базу обстреляли… При въезде к гостинице стояла будка. Там всё время было двое полицейских, которые охраняли местность. Ночью они уходили из будки – переходили улицу и садились в кустах. Бывшие одноклубники рассказывали: «Мы пошли покурить на балкон, смотрим – подъезжает машина, и оттуда как начинают палить по будке! Расстреляли её и уехали. А милиционеры на другой стороне дороге были». Потом смотрели – дырки в будке страшные», — рассказал Абаев в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Полностью интервью с Ильёй Абаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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