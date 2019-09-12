Абаев рассказал, как база «Анжи» была обстреляна неизвестными

Голкипер «Чертаново» Илья Абаев рассказал об обстреле базы «Анжи» во время его выступлений за махачкалинский клуб.

«Была ситуация, когда нашу базу обстреляли… При въезде к гостинице стояла будка. Там всё время было двое полицейских, которые охраняли местность. Ночью они уходили из будки – переходили улицу и садились в кустах. Бывшие одноклубники рассказывали: «Мы пошли покурить на балкон, смотрим – подъезжает машина, и оттуда как начинают палить по будке! Расстреляли её и уехали. А милиционеры на другой стороне дороге были». Потом смотрели – дырки в будке страшные», — рассказал Абаев в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Полностью интервью с Ильёй Абаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.