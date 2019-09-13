Абаев: Диарра играл супер, готов был за него идти на занятия, лишь бы он остался

Голкипер «Чертаново» Илья Абаев назвал Лассану Диарра самым сильным игроком, с которым он играл в одной команде. Вместе они выступали за «Локомотив».

«Мне было всё равно, какой там человек Диарра: хороший или плохой. Играл он супер. Я бы разрешил ему вообще не тренироваться, мне было бы не обидно. Я готов был за него ходить на занятия, лишь бы он оставался в команде. Но они с Кучуком не сошлись. Диарра не нравилось каждый день на взвешивание ходить, мерить давление. Иногда после выезда нас закрывали на базе. Ему это не нравилось. Диарра был самым сильным игроком, с которым я играл в одной команде.

Ещё был момент. Кучук же эмоциональный, подходил к Диарра и говорил ему на русском: «Ты понимаешь, что надо бежать туда-то?». Диарра стоит, глазами хлопает – да, да. Диарра потом спрашивают: «Ласс, ты понимаешь, что тебе коуч сказал?». А он: «Позовите переводчика». И это раз за разом повторялось. Было забавно смотреть. По-моему, все понимали, что это впустую", — рассказал Абаев в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Полностью интервью с Ильёй Абаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.