Абаев: в «Локомотиве» у Кучука началась паранойя

Голкипер «Чертаново» Илья Абаев рассказал о проблемных моментах работы в «Локомотиве» с белорусским тренером Леонидом Кучуком.
«Всё резко перевернулось. Кучуку оказалось психологически тяжело, результатов не было, он стал много нервничать. Думал, что против него кто-то настроен, что его хотят сплавить, но такого и близко не было. Говорил в интервью, что недоволен Самедовым. Якобы Саша в сборной хорошо играет, а в клубе плохо. Но Самедов – профессионал. Такого точно не могло быть. Мы заняли третье место, упустили чемпионство, хотели в следующем сезоне достичь большего, но результата не было. Но и никакого заговора тоже. Паранойя началась? Пожалуй.
Как поняли, что он что-то подозревает? Помощники что-то говорили. В команде чувствовалось напряжение. Всё постепенно накипало при отсутствии результата", — рассказал Абаев в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
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