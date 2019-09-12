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Коноплянка: пришёл в «Шахтёр», как к себе домой

Коноплянка: пришёл в «Шахтёр», как к себе домой
Футбол / Прочие турниры 0

Полузащитник Евгений Коноплянка рассказал об адаптации и целях в донецком «Шахтёре».

«На самом деле нет вообще никакой адаптации. Я пришёл, как к себе домой. Мораес, Тайсон и Марлос познакомили меня со всеми бразильцами. Все они очень добрые и открытые люди, говорят по-португальски, кто-то — по-английски, я стараюсь вспомнить и свой испанский. А украинцы — это моя семья. У нас со всеми очень тёплые отношения, потому выделить кого-то не могу.

Какие ставлю цели в «Шахтёре»? Выиграть чемпионат Украины и Суперкубок. Выйти из группы Лиги чемпионов и как можно дальше дойти в плей-офф. Если я скажу, что хочу выиграть Лигу чемпионов, то тоже не совру. Но насколько это реально, мы посмотрим», — приводит слова Коноплянки пресс-служба «горняков».

Напомним, Евгений перешёл в «Шахтёр» из «Шальке-04» в начале сентября. 29-летний украинец заключил с донецким клубом трёхлетнее соглашение.

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