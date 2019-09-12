Это'О: хотел бы, чтобы Моуринью возглавил «Барселону» или «Мальорку»

Бывший камерунский нападающий Самуэль Это'О поделился мнением о португальском специалисте Жозе Моуринью, под руководством которого он играл в миланском «Интере» и лондонском «Челси».

«Устал объяснять, что Моуринью — один из лучших людей в мире футбола. Я завершил карьеру, и первым, кто мне отправил сообщение, был Жозе. Все сражались за него. Мы были готовы убить за него.

Было бы здорово, если бы Моуринью вернулся в «Барселону». Хотел бы попросить его возглавить «Мальорку». Ему бы там понравилось, это лучший город в Испании. Но мне больше хочется увидеть его в «Барсе», — приводит слова Это'О Mundo Deportivo.

Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед», откуда его уволили в середине декабря 2018 года. Сейчас португальский специалист работает экспертом на английском телевидении и ждёт подходящего предложения.