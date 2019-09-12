Шейдаев: Малком и Шюррле не впечатлили. После Халка тяжело удивить

Нападающий «Динамо» Рамиль Шейдаев сообщил, что вингер «Зенита» Малком и полузащитник «Спартака» Андре Шюррле его не впечатлили.

«Малком не удивил. Посмотрим, что будет дальше. Шюррле тоже не удивил. В России после Халка тяжело удивить», — сказал Шейдаев в интервью каналу «ИБРАКАДАБРА» в YouTube.

Шейдаев является воспитанником «Зенита». В «Динамо» он перешёл летом текущего года на правах свободного агента из «Крыльев Советов». В текущем сезоне он принял участие в шести матчах на клубном уровне. На его счету одна результативная передача. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2020 года.

Напомним, Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» за € 40 млн. Шюррле перешёл в «Спартак» на правах аренды из дортмундской «Боруссии».